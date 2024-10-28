Военнопленный рассказал о спецотрядах в ВСУ для расстрела дезертиров

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В украинской армии действуют специальные отряды для расстрела дезертиров. Об этом сообщил боец разведывательного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Борис Довбик, взятый в плен российскими военными.
Он пояснил, что никто из его сослуживцев не решался сбежать с позиций, поскольку знали, что будут расстреляны. В рядах ВСУ есть специальные люди, которые отлавливают и расстреливают дезертиров, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны России.
Также Довбик отметил, что командование ВСУ специально распускало слухи о том, ВС РФ якобы не берут в плен украинских военных.
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Анастасия Чинкова