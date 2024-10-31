Морги Харьковской области переполнены телами боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Морги Харьковщины переполнены телами украинских боевиков, сообщил замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк журналистам.
«…Массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел», — пояснил чиновник.Ранее сообщалось, что может решить исход боевых действий. Мнение на этот счет высказал военный аналитик Анатолий Матвийчук.
Эксперт перед этим отмечал безвыходное положение боевиков ВСУ на фронте. По его словам, украинская армия даже не в состоянии пополнить свои резервы.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
Читайте также:
Мишустин: за бойцами СВО будут сохранять рабочие места на весь период их службы
Бойцы ВС РФ оснастили дрон «мангалом» в зоне СВО — фото
ВСУ начали активно применять на фронте дроны Switchblade 600
Никита Кротов