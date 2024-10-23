«Убивают своих»: украинский солдат-зек рассказал о порядках в ВСУ

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Военные многих подразделений ВСУ находятся в подавленном состоянии. Об этом рассказал украинский солдат Яков Дорожеченко, сдавшийся в плен ВС РФ, интервью с ним опубликовала пресс-служба Минобороны.
Дорожеченко попал в ВСУ из мест заключения.
По его словам, в рядах ВСУ очень много потерь. При этом украинское командование продолжает отправлять на позиции все новых «смертников». Кроме того, украинские боевики убивают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен. Дорожеченко рассказал, что во время российского штурма он спрятался в здании, после чего специально по нему начали стрелять свои же.
Он также отметил, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России.
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«Мы для них только «зэки». Просто расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, чтобы нами эти щели заткнуть. Нас не жалко: выживем мы или нет – они не обращают внимания. Взяли в плен — других наберут. Им по барабану», — рассказал пленный.
По его словам, в рядах ВСУ очень много потерь. При этом украинское командование продолжает отправлять на позиции все новых «смертников». Кроме того, украинские боевики убивают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен. Дорожеченко рассказал, что во время российского штурма он спрятался в здании, после чего специально по нему начали стрелять свои же.
«Они не хотят, чтобы мы сдавались в плен, потому, что мы владеем какой-то информацией, мы знаем позиции и логистику. Они боятся, что мы ей поделимся», — пояснил украинский военный.
Он также отметил, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России.
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Элина Позднякова