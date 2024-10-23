«Убивают своих»: украинский солдат-зек рассказал о порядках в ВСУ

Многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Левый берег».