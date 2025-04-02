«Ведомости»: В России могут в два раза увеличить годовой лимит переработок

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Российские власти подготовили поправки и дополнения к Трудовому кодексу РФ. В них речь идёт об увеличении годовой нормы сверхурочных для каждого работника.
О грядущих изменениях сообщают «Ведомости». С последней версией документа ознакомились аналитики издания. Отмечается, что в правительстве не сразу пришли к консенсусу по вопросам внесения системных изменений в трудовое законодательство. Все эти новшества будут направлены на повышение гибкости рынка труда. Готовили проект поправок в Трудовой кодекс специалисты министерства экономического развития и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
В частности, изменения предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Кроме того, будет заново и более чётко определён порядок оплаты переработок. А также поправки должны упростить регламент увольнения сотрудников предприятий и организаций.
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В частности, изменения предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Кроме того, будет заново и более чётко определён порядок оплаты переработок. А также поправки должны упростить регламент увольнения сотрудников предприятий и организаций.
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Александр Бойцов