Ведущий итальянского телеканала RAI-3 жёстко осадил украинского журналиста Майструка

Фото: istockphoto/ronstik
В Италии во время политического ток-шоу произошёл курьёзный инцидент. Итальянский ведущий государственного телеканала RAI-3 резко и жёстко осадил украинского журналиста Вячеслава Майструка.
На происшедший скандал обратила внимание журналистка телеканала «Россия» Ася Емельянова, которая опубликовал суровую отповедь итальянского телеведущего в своём телеграм-канале. Эпизод его воспитательной речи в адрес украинского гостя Ася озаглавила «Сцена в овальном кабинете-2».
Она рассказала, что итальянец тем же тоном, как Дональд Трамп, и даже почти в тех же выражениях объяснил Майструку, который три года шлялся по итальянским телепередачам, выдавая себя за журналиста, ругался в прямом эфире русским матом, позволял себе включения из ванной комнаты, шутил про мортаделлу (знаменитая «болонская» колбаса - прим. ред.), что у него дома так вести себя нельзя.
Украинец пытался, подобно Зеленскому в Белом доме, вставить какую-то реплику в своё оправдание, но дикция у телеведущего была явно лучше, поэтому он, прямо как Трамп, махнул на Майструка рукой и сказал, что тому следует всех уважать, не перебивать и быть благодарным, потому что три года ему позволяли говорить, что вздумается. Последние слова итальянского ведущего сопровождались непрерывными аплодисментами зрителей.
Читайте также:
Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах
Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу
Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
Она рассказала, что итальянец тем же тоном, как Дональд Трамп, и даже почти в тех же выражениях объяснил Майструку, который три года шлялся по итальянским телепередачам, выдавая себя за журналиста, ругался в прямом эфире русским матом, позволял себе включения из ванной комнаты, шутил про мортаделлу (знаменитая «болонская» колбаса - прим. ред.), что у него дома так вести себя нельзя.
Украинец пытался, подобно Зеленскому в Белом доме, вставить какую-то реплику в своё оправдание, но дикция у телеведущего была явно лучше, поэтому он, прямо как Трамп, махнул на Майструка рукой и сказал, что тому следует всех уважать, не перебивать и быть благодарным, потому что три года ему позволяли говорить, что вздумается. Последние слова итальянского ведущего сопровождались непрерывными аплодисментами зрителей.
Читайте также:
Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах
Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу
Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
Александр Бойцов