Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву

Валерий Меладзе (фото: Telegram @meladze_official)
Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы решить бизнес-вопросы. Свой визит он никак не афишировал, к тому же, концертная деятельность исполнителя в России по-прежнему прекращена на неопределённый срок.
Неделю назад Меладзе заметили в столичном аэропорту Шереметьево – артист летел выступать в Баку 28 февраля. Встретившие его поклонницы поделились, что певец был очень мил и вежлив. После краткого общения с ними он отправился в вип-зал авиагавани.
На концерте в Азербайджане между треками Меладзе заявил, что когда-нибудь людям не придётся посещать его выступления, предварительно покупая билет на самолёт и перелетая в другую страну.
От корпоративов в России артист отказывается из-за «сумасшедшего графика». Причём иногда речь идёт от 15-20 миллионах рублей вместо привычных 10-ти за одно выступление. При этом организаторы убеждены, что Меладзе боится утечки информации в СМИ и последующего хейта.
В 2023 году случился скандал на одном из концертов в Дубае, после чего выступления Меладзе были запрещены в России. Музыкант произнёс фразу «Слава Украине», а само мероприятие неожиданным образом выпало на день рождения Степана Бандеры.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
На концерте в Азербайджане между треками Меладзе заявил, что когда-нибудь людям не придётся посещать его выступления, предварительно покупая билет на самолёт и перелетая в другую страну.
От корпоративов в России артист отказывается из-за «сумасшедшего графика». Причём иногда речь идёт от 15-20 миллионах рублей вместо привычных 10-ти за одно выступление. При этом организаторы убеждены, что Меладзе боится утечки информации в СМИ и последующего хейта.
В 2023 году случился скандал на одном из концертов в Дубае, после чего выступления Меладзе были запрещены в России. Музыкант произнёс фразу «Слава Украине», а само мероприятие неожиданным образом выпало на день рождения Степана Бандеры.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова