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Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву

Валерий Меладзе (фото: Telegram @meladze_official)

Валерий Меладзе (фото: Telegram @meladze_official)

Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы решить бизнес-вопросы. Свой визит он никак не афишировал, к тому же, концертная деятельность исполнителя в России по-прежнему прекращена на неопределённый срок.
Неделю назад Меладзе заметили в столичном аэропорту Шереметьево – артист летел выступать в Баку 28 февраля. Встретившие его поклонницы поделились, что певец был очень мил и вежлив. После краткого общения с ними он отправился в вип-зал авиагавани.

На концерте в Азербайджане между треками Меладзе заявил, что когда-нибудь людям не придётся посещать его выступления, предварительно покупая билет на самолёт и перелетая в другую страну.

От корпоративов в России артист отказывается из-за «сумасшедшего графика». Причём иногда речь идёт от 15-20 миллионах рублей вместо привычных 10-ти за одно выступление. При этом организаторы убеждены, что Меладзе боится утечки информации в СМИ и последующего хейта.

В 2023 году случился скандал на одном из концертов в Дубае, после чего выступления Меладзе были запрещены в России. Музыкант произнёс фразу «Слава Украине», а само мероприятие неожиданным образом выпало на день рождения Степана Бандеры.

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Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае
06 марта 2025, 12:22

Филипп Киркоров с детьми (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров недавно рассказал о суровых правилах жизни его детей в элитной школе в Дубае. А сегодня стало известно, что Алла-Виктория и Мартин иногда нарушают устав учебного заведения.
В прошлом месяце певец отправил сына и дочь в Swiss International Scientific School в ОАЭ. Киркоров вложил миллионы в обучение детей за границей, рассчитывая, что вдали от дома они станут самостоятельнее. Музыкант рассказывал о строгой дисциплине в школе, которую он даже сравнил с кадетским училищем.

Известно, что в этой школе ученикам выдают телефоны только на один час после уроков.

«У них только один час в день на телефон. Но пять-десять минут на отца всегда есть», – рассказывал Киркоров.
Однако сегодня стало известно, что Алла-Виктория пренебрегает правилами и приносит смартфон на занятия. Девочка поделилась фотографиями, снятыми во время урока по французскому.

На снимке она с братом сидит на занятии в окружении других учеников. А на следующем кадре запечатлён Мартин, стоящий около интерактивной доски.

Киркоров ранее уже заявлял в беседе с журналистами, что учителя и директор школы жалуются на его дочь. Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а это самый тяжёлый переходный возраст.

«Не хочу учиться, хочу жениться», – сыронизировал певец.

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Лобода раскрыла, когда ее карьера была на пике
Лобода заявила, что в России одна достигла пика музыкальной карьеры
06 марта 2025, 12:20

Фото: iStock/Anton Vierietin

Украинская певица Светлана Лобода раскрыла подробности жизни после переезда из России.
В 2022 года Лобода после начала спецоперации покинула Россию и переехала в Латвию, где ей пришлось заново строить карьеру с учетом того, что многие поклонники из Украины перестали поддерживать певицу. Чтобы вернуть былую славу Лобода начала исполнять песни на иностранных языках, однако добиться большого успеха ей так и не удалось.

«В России я достигла пика своей карьеры, планировала своё будущее на долгие годы вперёд. А потом всё это внезапно прекратилось», — приводит слова Лободы «Царьград».

Ранее в России Светлана Лобода была очень востребованной и высокооплачиваемой артисткой.

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Максим Галкин* посмеялся над унижением Валерия Меладзе после концерта в Лондоне
06 марта 2025, 12:08

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* дал концерт в Лондоне, где показал пародию на Дональда Трампа. А после выступления комик насмешливо отреагировал на унижение Валерия Меладзе.
Супруг Аллы Пугачёвой выступил в театре второй категории London Palladium, в котором представил новую программу «Прекрасное недалёко».

После выступления Галкин* опубликовал в соцсетях видео своего выхода на поклоны. В ролик не попала ни одна шутка, поскольку юморист придерживается мнения, что рассказанный дважды анекдот перестаёт быть смешным.

Больше всего зрителям запомнилась пародия на американского президента.

«Все привыкли к сатирическим пародиям и знают, кого и как вы можете пародировать. Но Трамп вчера на английском... Кто смотрит новости на английском, люди, это было один в один. Это очень смешно – и голос, и слова, и манера», – отметил один из блогеров.
Ещё один поклонник творчества Галкина* сравнил юмориста с другим эмигрантом – певцом Валерием Меладзе.

«Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!», – заметил фанат.
Такая насмешка понравилась Галкину, который отреагировал на комментарий тремя смеющимися смайликами.

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Адвокат объяснила, может ли Прилучный отменить алименты Муцениеце на содержание детей
Адвокат Ярмуш: если сын с Прилучным, то алименты Муцениеце можно не платить
06 марта 2025, 12:06

Павел Прилучный с сыном Тимофеем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что Прилучный сможет отменить решение о взыскании алиментов на содержание одного ребенка, если он живет с ним.

«Он абсолютно точно может на это рассчитывать. Ему нужно обратиться с иском о том, что ребенок проживает с ним. В суде следует закрепить, что место жительства ребенка изменено. Значит, мать не является человеком, который содержит ребенка. Вот тогда суд, вынося решение об определении местожительства ребёнка с отцом, отменит решение по взысканию с отца алиментов на содержание этого ребёнка в пользу матери. Это законно, невозможно в этом отказать», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, Агата требует с экс-мужа алименты, потому что привыкла на них жить сама.

«Очень часто матери борются за то, чтобы дети проживали с ними, именно для того, чтобы сохранить эти алименты, потому что привыкли жить на эти деньги», — пояснила адвокат.

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Евгений Миронов назвал удивительными и смешными новости о своей госпитализации
06 марта 2025, 11:51

Евгений Миронов (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Евгений Миронов признался, что недавно успешно прошёл полное медицинское обследование. По словам народного артиста России, его биологический возраст составляет 40 лет.
Сегодня СМИ написали об экстренной госпитализации 58-летнего актёра, у которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем. Поклонников сильно встревожила эта новость. Однако сестра артиста поспешила опровергнуть эти слухи.

«Абсолютная неправда. С ним всё в порядке», – сказала Оксана в беседе с изданием «Абзац».
После на связь вышел и сам Евгений, который объяснил VOICE, откуда пошли сплетни о его проблемах со здоровьем.

«Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Вы знаете, мне очень смешно. Недавно проходил ежегодный чек-ап, все медицинские показатели у меня в норме и чувствую я себя прекрасно. Вчера играл спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?», готовлюсь к репетициям новой постановки с Валерием Фокиным, работаю над сценарием очередного кинопроекта. 26 и 27 марта буду играть «Дядю Ваню», – пояснил Миронов.
После артист пригласил поклонников на свои спектакли, назвав это лучшим времяпрепровождением, вместо чтения сомнительных и недостоверных новостей, которые пишутся исключительно для повышения трафика.

Тем не менее ранее актёр признавался, что принимает снотворное и успокоительные из-за сильных нагрузок и эмоционального напряжения. Также у него развились тревожные расстройства и бессонница из-за волнующих его навязчивых мыслей о работе.

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