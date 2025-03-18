Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству и подготовке шоу. Об этом пишет РИА Новости.
«Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу», — сообщает агентство.
Телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта прошлого года. Основной деятельностью является производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных постановок. ИП находится в 7—м округе французской столицы, недалеко от здания Национального собрания в Париже.
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