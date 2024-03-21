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Американский консерватор и ведущий Рик Санчес вспомнил, как на прошлых выборах в США демократы просили уйти из президентской гонки кандидатов, которые были более популярнее нынешнего президента Штатов Джо Байдена.
«Официальные лица Демократической партии собираются вместе, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определённого кандидата. Партийные аппаратчики пообщались, например, с Питом Буттиджичем, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — прокомментировал в беседе с RT Санчес.
Он добавил, что в республиканской партии также есть свои особенности. Так, по его словам, там нельзя критиковать Дональда Трампа.
«Западные чиновники, поспешившие заявить, что не признают выборы президента в РФ, никогда не поймут российский народ», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал Zvezdanews слова Памфиловой.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен заявил о том, что выборы президента России в западной прессе освещались хуже обычного.
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