Величайшая блажь: Сивков заявил о последствиях ликвидации ядерного оружия для всего мира

Координатор политики и исследований Алисия Сандерс-Закре Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала полностью ликвидировать ядерное оружие. По её мнению, из-за наращивания вооружения, конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну.

Однако заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» назвал подобные высказывания лженаучными. По словам специалиста, за подобные идеи выступают те, кто желает развязать третью мировую войну.

«Ядерное оружие в условиях капитализма – величайшая блажь для человечества, оно препятствует возникновению крупномасштабных войн. Сам факт того, что ядерное оружие может быть применено не по войскам, а по политикам, которые эту войну будут развязывать, — а наш президент сказал, что мы будем бить по центрам принятия решений, — заставляет этих политиков отказываться от эскалации. Ядерное оружие жизненно необходимо», — сказал Сивков.





«Та жизнь, которая была во время Холодной войны, когда мы уважали друг друга, была благодаря ядерному оружию. Именно гигантские запасы ядерного вооружения, которые способны были уничтожить всю жизнь на Земле, поддерживали отношения между Советским Союзом и Соединёнными штатами весьма сдержанным и корректным, в отличие от сегодняшних времен», — добавил он.

«В нынешних условиях, когда Соединённые Штаты Америки ведут себя как Гитлер, гитлеровская Германия, разрывая документы по своему усмотрению, заключать договор с этой страной не имеет никакого смысла», — заключил эксперт.