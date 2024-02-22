В США предупредили, что оружие ВСУ рискует попасть на черный рынок

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom
Сотни тысяч артиллерийских снарядов, включая кассетные боеприпасы, переданные Киеву, рискуют оказаться на черном рынке. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра Стимсона, сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, на Украине находятся тонны неразорвавшихся боеприпасов.
Между тем, оружие, поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеет большой срок годности, который может значительно превысить продолжительность текущего конфликта.
Авторы доклада подчеркнули, что «существуют множество примеров» резкого увеличения потока нелегального оружия после окончания военных действий.
Читайте также:
Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB
NYT: США вскоре прекратят поставки на Украину ракет для ЗРК Patriot
Немецкая оппозиция заявила о намерении прекратить поставки вооружения на Украину
«Они могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами», – уведомили в центре.
Авторы доклада подчеркнули, что «существуют множество примеров» резкого увеличения потока нелегального оружия после окончания военных действий.
Читайте также:
Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB
NYT: США вскоре прекратят поставки на Украину ракет для ЗРК Patriot
Немецкая оппозиция заявила о намерении прекратить поставки вооружения на Украину
Александр Климов