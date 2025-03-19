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Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины

The i Paper: спецназ Британии готов к отправке на Украину
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом информирует издание The i Paper.
Отмечается, что британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений. Он регулярно действует в регионах, где Лондон официально не вовлечен в конфликт, для сбора данных и спасения похищенных людей, говорится в материале издания.

Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу».

До этого сообщалось, что Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Транснефть» назвала последствия удара ВСУ по Кубани
«Транснефть»: удар ВСУ по станции «Кавказская» отразится на доходах КТК
19 марта 2025, 19:43

Фото: istockphoto/sommart

Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит. Об этом сказано в релизе компании «Транснефть».
«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — гласит документ.
В компании добавили, что через «Кавказскую» происходит перевалка «черного золота» из цистерн в трубопровод до «Кропоткинской», по которой тоже били украинские дроны.

Ранее в Минобороны РФ докладывали об атаке со стороны ВСУ по Кубани.

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Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским
Трамп назвал хорошим свой часовой разговор с Зеленским
19 марта 2025, 19:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с Владимиром Зеленским по телефону. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Уточняется, что телефонный разговор Трампа и Зеленского длился один час. Республиканский политик назвал его «очень хорошим».

Глава Соединенных Штатов добавил, что они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева». В ближайшее время советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора, заверил Трамп.

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Военэксперт раскрыл, перестанут ли летать над РФ БПЛА ВСУ во время перемирия
Военэксперт Кошкин: БПЛА ВСУ продолжат летать над РФ даже во время перемирия
19 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/sommersby

Урегулирование конфликта на Украине является сложным и многогранным вопросом, и на сегодняшний день еще рано говорить о завершающей стадии переговорного процесса. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин.
«Если я вижу серьёзное движение навстречу двух ядерных держав, это уже попытка разрушить стену непонимания. Вот это главные вопросы. И как следствие — стремление урегулировать конфликт на Украине. Но его урегулировать не так просто», — пояснил Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также обратил внимание на недоговороспособность украинской стороны, напомнив, что Киев часто нарушает свои обязательства. Кроме того, Кошкин напомнил, что Россия выдвигает ряд условий, направленные на длительный мир.

При этом эксперт считает, что даже если соглашение о 30-дневном перемирии будет подписано, украинские беспилотники летать над территорией России не перестанут, еще раз напомнив про недоговороспособность Украины.

По словам Кошкина, ситуация по-прежнему остается сложной и решить ее быстро не получится.

Тем временем argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости пишут, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему личной встречи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, оба лидера предполагают, что их встреча может состояться в перспективе. Предположительно, это произойдет в Саудовской Аравии.

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#путин
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В Германии назвали неприемлемыми требования России по Украине
Писториус посчитал неприемлемыми требования России по Украине
19 марта 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Требования России по Украине неприемлемы, заявил журналистам телеканала ZDF глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия», — прокомментировал министр.
По мнению Писториуса, Москва хочет помешать возможностям Украины получать зарубежную поддержку, а также «защищаться в случае нового нападения во время перемирия».

Страны НАТО и Евросоюза стали помогать Киеву на фоне российской спецоперации в Донбассе. С приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа, Вашингтон решил получить от Киева компенсацию за оказанную помощь за счет сделки по редкоземельным металлам. Подписанию документа помешала ссора Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля.

Сам Зеленский и его европейские союзники продолжают настаивать на необходимости давления на Россию.

Ранее эксперт ответил, сможет ли Европа критиковать Россию.

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Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике Украины
Царев: Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике
19 марта 2025, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Согласие России на прекращение ударов по объектам энергетики Украины лишит страны Европы возможности обвинять Москву в нежелании добиться мирного урегулирования конфликта. Так считает бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев.
«Я так понимаю, Владимир Путин не мог полностью отказать Трампу по всем вопросам. По этой причине какое-то движение вперёд в виде взаимного моратория на удары по энергетике (было осуществлено — ред.). Причём, как сообщил Стив Уиткофф, мораторий будет касаться не только энергетики, но и всей инфраструктуры», — отметил Царев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что идею отказа ударов по инфраструктуре Франция и Великобритания. Получается, что Москва поддержала именно их предложение. Теперь же ни Париж, ни Лондон не смогут критиковать Россию за неготовность к миру.

При этом политолог Иван Мезюхо отмечает в беседе с «Известиями», что Великобритания и Евросоюз не принимают участие в переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине.

«Подключение европейцев в лице ЕС и, возможно, Великобритании к переговорному процессу возможно, но не на условиях равных. Сегодня на равных общаются непосредственно главы великих сверхдержав, это президенты России и США. Европейцы вынесены за скобки. По большому счету Европа борется за краешек стола Трампа на будущих переговорах с Россией по Украине», — считает Мезюхо.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходят предварительные переговоры, а не те, которые уже должны завершиться чем-то глобальным.

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