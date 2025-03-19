Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины

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Британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом информирует издание The i Paper.
Отмечается, что британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений. Он регулярно действует в регионах, где Лондон официально не вовлечен в конфликт, для сбора данных и спасения похищенных людей, говорится в материале издания.
Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу».
До этого сообщалось, что Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу».
До этого сообщалось, что Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова