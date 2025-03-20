Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил у него дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, опубликованном на сайте Белого дома.
Уточняется, что республиканский политик согласился сотрудничать с украинской стороной «в поиске доступных систем, особенно в Европе». По данным пресс-секретаря американской администрации, обе стороны проявили готовность к поиску решений по украинскому конфликту.
Напомним, в среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Американский лидер назвал беседу «очень хорошей».
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Напомним, в среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Американский лидер назвал беседу «очень хорошей».
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Екатерина Коршунова