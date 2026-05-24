Польша подняла истребители из-за якобы активности России
Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняли в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов ВС страны в социальной сети X.
В Польше также привели в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения. Сообщения польских военных подобного рода стали регулярными в последнее время.
Ранее украинские СМИ писали, что ВС РФ, предварительно, нанесли удар баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по объектам в Киевской области. Информацию официально не подтверждали, однако в социальных сетях начали проявляться видеозаписи с, как утверждается, моментом прилета.
