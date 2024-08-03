Великобритания и США призвали своих граждан покинуть Ливан

Фото: istockphoto/melis82
Посольства США и Великобритании призвали своих граждан покинуть Ливан, сообщается на сайтах соответствующих дипломатических миссий.
Граждан США, решивших не покидать Ливан, призвали «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени».
Посольство Великобритании также посоветовало своим гражданам покинуть Ливан, пока доступны гражданские рейсы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об эвакуации 30 украинских граждан из Ливана.
Читайте также:
Израильиские истребители атаковали Ливан
«Спектакль»: Иран прокомментировал реакцию Израиля на удар по Голанам
Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
Посольство Великобритании также посоветовало своим гражданам покинуть Ливан, пока доступны гражданские рейсы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об эвакуации 30 украинских граждан из Ливана.
Читайте также:
Израильиские истребители атаковали Ливан
«Спектакль»: Иран прокомментировал реакцию Израиля на удар по Голанам
Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
Александр Климов