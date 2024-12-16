Великобритания испытала установленный на бронемашине боевой лазер

Фото: istockphoto/Thibault Renard
На полигоне Рэднор в Уэльсе британские военные провели успешное испытание лазерного оружия, которое было установлено на бронемашину Wolfhound. Целью тестов было установить, насколько эффективен будет лазер в борьбе с беспилотниками.
Разработка устройства явилась результатом совместной работы Отдела оборонного оборудования при поддержке Пентагона, лаборатории оборонной науки и технологий (Team Hersa) и консорциума частных британских компаний во главе с Raytheon UK, сообщает правительственный портал gov.uk. Испытания проводили военнослужащие 16-й королевской артиллерийской дивизии.
Во время учебных стрельб лазер успешно поразил все воздушные цели, представленные различными типами БПЛА. Высокая степень точности стрельбы была достигнута за счёт новых датчиков, которые помогают захватывать и удерживать объекты.
Западные стратеги надеются, что внедрение подобных систем в войска позволит не только усилить защиту сухопутных подразделений и техники от дронов, но и существенно снизить расходы на традиционные средства противодействия БПЛА, такие как ракеты и зенитные установки.
Примечание: солдаты, придумавшие в ходе СВО решётки для защиты от дронов, так называемые «мангалы», в восторге от эконмической выгоды своего изобретения по сравнению с очень не дешёвым лазером.
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Во время учебных стрельб лазер успешно поразил все воздушные цели, представленные различными типами БПЛА. Высокая степень точности стрельбы была достигнута за счёт новых датчиков, которые помогают захватывать и удерживать объекты.
Западные стратеги надеются, что внедрение подобных систем в войска позволит не только усилить защиту сухопутных подразделений и техники от дронов, но и существенно снизить расходы на традиционные средства противодействия БПЛА, такие как ракеты и зенитные установки.
Примечание: солдаты, придумавшие в ходе СВО решётки для защиты от дронов, так называемые «мангалы», в восторге от эконмической выгоды своего изобретения по сравнению с очень не дешёвым лазером.
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Александр Бойцов