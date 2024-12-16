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Великобритания испытала установленный на бронемашине боевой лазер

Фото: istockphoto/Thibault Renard

Фото: istockphoto/Thibault Renard

На полигоне Рэднор в Уэльсе британские военные провели успешное испытание лазерного оружия, которое было установлено на бронемашину Wolfhound. Целью тестов было установить, насколько эффективен будет лазер в борьбе с беспилотниками.
Разработка устройства явилась результатом совместной работы Отдела оборонного оборудования при поддержке Пентагона, лаборатории оборонной науки и технологий (Team Hersa) и консорциума частных британских компаний во главе с Raytheon UK, сообщает правительственный портал gov.uk. Испытания проводили военнослужащие 16-й королевской артиллерийской дивизии.

Во время учебных стрельб лазер успешно поразил все воздушные цели, представленные различными типами БПЛА. Высокая степень точности стрельбы была достигнута за счёт новых датчиков, которые помогают захватывать и удерживать объекты.



Западные стратеги надеются, что внедрение подобных систем в войска позволит не только усилить защиту сухопутных подразделений и техники от дронов, но и существенно снизить расходы на традиционные средства противодействия БПЛА, такие как ракеты и зенитные установки.

Примечание: солдаты, придумавшие в ходе СВО решётки для защиты от дронов, так называемые «мангалы», в восторге от эконмической выгоды своего изобретения по сравнению с очень не дешёвым лазером.

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#солдаты
В ЕС не поддержали предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине
Сийярто: в ЕС не поддержали предложение о прекращении огня на Украине
16 декабря 2024, 16:46

Фото: iStock/butenkow

Никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в беседе с журналистками по итогам заседания.
Он подчеркнул, что инициативу, которая бы могла спасти жизни, никто не поддержал. Только глава МИД Словакии поддержал сохранение этого предложения на повестке дня.

На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан выдвинул в беседе с президентом России Владимиром Путиным идею об обмене пленными между Москвой и Киевом и рождественском прекращении огня. До этого такая инициатива обсуждалась с избранным главой США Дональдом Трампом. При этом, когда предложение было донесено до Владимира Зеленского, от него поступил отказ на его реализацию.

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Евросоюз ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной
Совет ЕС ввел санкции против Канделаки и Долиной за «гибридные действия РФ»
16 декабря 2024, 16:29

Фото: iStock/Mihrzn

Совет Евросоюза ввёл санкционные ограничения против журналистки и медиаменеджера Тины Канделаки и других физлиц и компаний из России. Об этом пишет ТАСС.
В документе указано, что лица, попавшие в 15-й список санкций, вовлечены в политику правительства России, которая якобы подрывает фундаментальные ценности Евросоюза путём совершения «гибридных действий».

Отмечается, что под санкции также попали политолог Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, информагентство «Африканская инициатива» и другие. Всего в списке числятся 16 человек.

16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций. В него также вошли ограничения в отношении Китая, Индии, Ирана и ОАЭ за поставки России товаров двойного назначения. Подробнее о деталях принятого документа читайте в материале «Радио 1».

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#евросоюз
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Асад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в Москву
Асад заявил, что покинул Сирию вечером 8 декабря
16 декабря 2024, 16:01

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад оставался в Дамаске до 8 декабря, его слова приводит канцелярии бывшего сирийского лидера.
«Я оставался в Дамаске до утра 8 декабря. Я переместился на базу Хмеймим, чтобы продолжить работу оттуда, а с падением последних позиций армии Москва обратилась к руководству базы с просьбой немедленно эвакуировать меня в Москву вечером 8 декабря», — заявил Асад.

В своем заявлении он также указал, что оставаться в стране после захвата власти было бессмысленно, после чего он отправился в Москву.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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Кадыров предложил исключить из списка террористов группировку, захватившую власть в Сирии
Кадыров предложил исключить из списка террористов сирийскую «Хайят Тахрир аш-Шам»*
16 декабря 2024, 15:40

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что именно эта организация при содействии Турции способствовала смене власти в Сирии. Теперь необходимо не допустить сценария, при котором западные страны столкнул Россию с новыми сирийскими властями.

Кадыров также предложил создать контактную группу между двумя государствами для решения актуальных проблем и предотвращения гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит улучшить отношения между Россией и Сирией.

Кроме того, глава республики заявил о готовности направить чеченских силовиков для помощи в патрулировании улиц вместе с сирийскими правоохранителями и отправить инструкторов из Российского университета спецназа для обучения полицейских в Сирии.

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#власть
#рамзан кадыров
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Глава МО Белоусов выразил благодарность Шойгу за создание задела в развитии ВС России
16 декабря 2024, 15:39

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Так работу Шойгу на заседании коллегии Минобороны прокомментировал новый глава ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведётся в Teлеграм-канале Кремля.
Министр обороны России выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.

Об уходе Сергея Шойгу с должности главы военного ведомства стало известно 12 мая 2024 года. На место Шойгу назначили экономиста Андрея Белоусова. Бывший министр обороны Российской Федерации занял пост главы Совета безопасности.

Ранее Андрей Белоусов заявил, что ракеты средней дальности, которые Соединённые Штаты Америки хотят разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году.

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Белоусов: в 2024 году поступление танков в войска возросло в семь раз
16 декабря 2024, 15:34

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, которое проходит с участием президента РФ Владимира Путина, министр обороны Андрей Белоусов озвучил впечатляющие цифры по увеличению поступления военной техники и боеприпасов в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Белоусова, в текущем году поставки новых и модернизированных танков возросли в 7 раз, а боевых транспортёров — в 3 раза. Особенно значительное увеличение наблюдается в поставках беспилотных летательных аппаратов, которые возросли в 23 раза. Также министр отметил, что объем поставок артиллерийских боеприпасов увеличился в 11 раз.

Эти данные подчеркивают стремление России к укреплению своих вооруженных сил и повышению боеспособности армии на фоне текущих геополитических вызовов.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин высказался о возможности продления власти президента Украины
Путин: в конституции Украины нет способов продления власти президента
16 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock/Haidamac

Конституция Украины не содержит способов продления власти президента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
По словам главы государства, украинское законодательство позволяет продлить полномочия исключительно Верховной рады, при этом ссылка на действие военного положения не имеет значения в данном случае.

При этом в Конституции отсутствуют положения, которые был открывали возможности для продления президентской власти на Украине.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского официально истёк ещё 20 мая. Новые президентские выборы не проводятся из-за действующего на Украине военного положения.

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#верховная рада
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Путин: нынешние украинские власти утрачивают признаки государственности
16 декабря 2024, 15:19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Существующий киевский режим уже теряет признаки государственности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. Он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который и привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом.

По словам Путина, Россия противостоит неонацистскому режиму в Киеве, но не украинскому народу.

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#мнение
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#ракеты
#путин
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Американские ракеты средней дальности в Германии долетят до Москвы за 8 минут – Белоусов
Белоусов: ракеты средней дальности США в Германии долетят до Москвы за 8 минут
16 декабря 2024, 15:10

Андрей Белоусов (фото: kremlin.ru)

Ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.
Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году. Также будут размещены гиперзвуковые ракеты, которые могут долететь до Москвы за восемь минут.

Ранее в ходе заседания президент России Владимир Путин объявил о скором запуске серийного производства новейших ракетных комплексов «Орешник».

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