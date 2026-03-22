Великобритания отправила атомную подводную лодку к берегам Ирана
Атомная подводная лодка HMS Anson Военно‑морских сил Великобритании находится в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на военные источники.
Согласно публикации, субмарина покинула австралийский город Перт 6 марта. Ранее, в феврале, подлодка прибыла туда в рамках реализации трехстороннего оборонного партнерства AUKUS, объединяющего Великобританию, Австралию и США. Издание отмечает, что при необходимости HMS Anson может быть задействована в американской военной операции против Ирана.
Между тем официальные власти Великобритании подчеркнули оборонительный характер своей поддержки союзников в регионе. 21 марта глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер заявила, что Лондон не планирует участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам министра, страна ограничивается оказанием оборонительной поддержкии: в частности, помогает союзникам перехватывать направленные против них ракеты и беспилотники.
