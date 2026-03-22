«Закончится катастрофой»: Залужный сделал неожиданное заявление о конфликте на Ближнем Востоке
Посол Украины в Великобритании и экс‑главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военная миссия США в Иране может обернуться катастрофой, если перейдет в стадию наземной операции. Об этом он написал в статье для британской газеты The Telegraph.
В своем материале дипломат затронул тему нестабильности на Ближнем Востоке и сложности прогнозирования сроков завершения конфликта в регионе. Особое внимание Залужный уделил потенциальным рискам масштабного военного вмешательства.
«Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу "зоны поражения" в пустынной местности будет крайне опасна. Это закончится катастрофой», — написал он.Залужный акцентировал внимание на специфических сложностях ведения боевых действий в пустынных условиях, которые могут многократно усилить риски для вовлеченных сторон. По его мнению, особенности ландшафта не только осложняют логистику и маневры, но и создают дополнительные угрозы, связанные с применением вооружений в такой местности.