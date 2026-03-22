«Закончится катастрофой»: Залужный сделал неожиданное заявление о конфликте на Ближнем Востоке

22 марта 2026, 01:26

Залужный предрек катастрофу в случае наземной операции США в Иране

Посол Украины в Великобритании и экс‑главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военная миссия США в Иране может обернуться катастрофой, если перейдет в стадию наземной операции. Об этом он написал в статье для британской газеты The Telegraph.





В своем материале дипломат затронул тему нестабильности на Ближнем Востоке и сложности прогнозирования сроков завершения конфликта в регионе. Особое внимание Залужный уделил потенциальным рискам масштабного военного вмешательства.



«Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу "зоны поражения" в пустынной местности будет крайне опасна. Это закончится катастрофой», — написал он.