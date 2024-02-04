В Великобритании отметили высокий профессионализм российских военных

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Российская армия управляется опытными и образованными людьми с высоким уровнем профессионализма. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в ходе интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он пояснил, что, находясь на Западе, сложно понять, каковы планы России. Однако точно можно сказать, что российской армией управляют профессионалы, которые хорошо знают военное дело.
Меркурис добавил, что российскому командованию и политическому руководству не свойственно идти на риск и совершать необдуманные поступки. В настоящее время перед российской армией стоит задача – сдержать противника и нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса.
Эксперт добавил, что сейчас не заходит речь о больших наступательных операциях, в интересах лишь уничтожение врага.
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Меркурис добавил, что российскому командованию и политическому руководству не свойственно идти на риск и совершать необдуманные поступки. В настоящее время перед российской армией стоит задача – сдержать противника и нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса.
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Анастасия Чинкова