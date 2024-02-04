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В Великобритании отметили высокий профессионализм российских военных

Британский аналитик Меркурис: российская армия управляется профессионалами
04 февраля 2024, 19:05
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия управляется опытными и образованными людьми с высоким уровнем профессионализма. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в ходе интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он пояснил, что, находясь на Западе, сложно понять, каковы планы России. Однако точно можно сказать, что российской армией управляют профессионалы, которые хорошо знают военное дело.

Меркурис добавил, что российскому командованию и политическому руководству не свойственно идти на риск и совершать необдуманные поступки. В настоящее время перед российской армией стоит задача – сдержать противника и нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса.


Эксперт добавил, что сейчас не заходит речь о больших наступательных операциях, в интересах лишь уничтожение врага.

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Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города ВСУ получил повреждения детский сад
04 февраля 2024, 18:21

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли Донецк, один из снарядов попал в детский сад. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в результате попадания снаряда были повреждены остекление, кровля и ограждение.

Отмечается, что при обстреле никто не пострадал.

Напомним, что накануне украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР. Снаряд попал в здание пекарни, в которую в выходной день пришло большое количество людей. В результате 28 человек погибли, ещё 10 находятся в больнице с ранениями. МЧС России вело поисково-спасательные работы по извлечению горожан из-под завалов всю ночь, до вечера воскресенья.

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#обстрел
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#детсад
#днр
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Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщит об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
04 февраля 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Motortion

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит в Организацию Объединённых Наций и Международный Комитет Красного Креста данные об обстреле ВСУ Лисичанска, в результате которого погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребёнок.
Накануне, 3 февраля, снарядами HIMARS украинские террористы разрушили пекарню в городе Лисичанске ЛНР, под завалами которой находилось до 40 человек. Некоторых из них спасатели сумели извлечь из-под развалин живыми, но 28 человек погибли. Среди них были беременная женщина и ее пятилетний ребёнок, погибший вместе с матерью. 4 февраля объявлено в ЛНР днём траура.

В беседе с РИА Новости Виктория Сердюкова сообщила, что направит в ООН и МККК всю информацию об этом вопиющем факте, который является грубым нарушением норм международного права и потребует от международных организаций разбирательства по поводу совершения ВСУ этого военного преступления в отношении мирных граждан. По словам омбудсмена, все данные о происшедшем будут переданы также федеральной уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

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Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
Офис Зеленского: президент Украины посетил село Работино в Запорожской области
04 февраля 2024, 16:46

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что в ходе рабочей поездки глава государства посетил передовые позиции украинских военных около села Работино, а также побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Офис президента опубликовал фотографии и видео, однако по ним невозможно определить, где находится Зеленский, поскольку всё происходит в подвальном помещении.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. По контролем РФ находится более 70% области, а бывший областной центр региона – город Запорожье – остаётся под контролем ВСУ. С марта 2023 года административным центром объявлен Мелитополь.

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#владимир зеленский
#запорожская область
#всу
#украина
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МЧС завершило поисковую операцию на месте обрушения пекарни в Лисичанске
04 февраля 2024, 16:33

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Лисичанске ЛНР сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения пекарни после обстрела ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что поиски велись всю ночь и продолжались до вечера воскресенья. Из-под завалов живыми удалось извлечь десять мирных жителей.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. В результате обстрела погибли 28 человек, 10 – ранены.

Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин заявил, что действия ВСУ – не что иное, как спланированный террористический акт, направленный против мирного населения.

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#мчс
#лнр
#поиски
#пострадавшие
#погибшие
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Бутусов: Генералы ВСУ лгут Зеленскому о положении на фронте
04 февраля 2024, 16:29

Фото: istockphoto/JARAMA

Украина сталкивается с большими проблемами из-за лжи в докладах генералов ВСУ, которые не хотят раздражать руководство плохими известиями. Такое мнение высказал главный редактор сайта «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
В своей социальной сети он написал, что немалый вред несёт желание командиров успокоить самих себя и не волновать начальство дурными вестями. А высшее руководство, в свою очередь, желает слышать только хорошие новости. Поэтому искажаются данные об истощении личного состава, недостатке боеприпасов, слабом и неотлаженном взаимодействии украинских подразделений, а иногда и об оперативной обстановке.

Например, Бутусов пишет, что части ВС РФ закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Передовые подразделения россиян, если измерять по прямой, находятся в полутора километрах от въезда в город. По его мнению, ситуация критическая. Однако адекватного реагирования на изменение обстановки среди украинского командования нет, резюмирует Бутусов.

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#город
#вс рф
#всу
#украина
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Беременная женщина погибла при обстреле пекарни в Лисичанске
04 февраля 2024, 15:44

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В числе погибших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске была беременная женщина. Об этом сообщил первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.
Отмечается, что у женщины также был пятилетний ребёнок, который погиб вместе с ней.

Говтвин добавил, что на данный момент спасатели извлекли живыми из-под завалов десять мирных жителей.

Он подчеркнул, что действия ВСУ – это не что иное, как спланированный террористический акт. Он был специально направлен на гражданский объект, а именно пекарню совмещённую с кафе, куда в выходной день пришло большое количество местных жителей.

Глава республики Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ нанесли удар по Лисичанску, в результате которого погибли 28 человек, ещё 10 ранены. На данный момент специалистами МЧС разобраны примерно 65% завалов пекарни. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.

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#лнр
#происшествие
#погибшие
#обстрел
#всу
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Старовойт: В курском посёлке Тёткино в результате атаки дрона нарушена связь
04 февраля 2024, 13:45

Фото: istockphoto/rancho_runner

Посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате удара дрона повреждения получили инфраструктурные объекты связи.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. Руководитель областной администрации также добавил, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам и ликвидации последствий нападения БПЛА, как только позволит обстановка и это будет безопасно.

Не умея добиться хоть какого-то видимого успеха на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные населённые пункты и объекты на территории России.

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#губернатор
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#беспилотник
#курская область
#дрон
#всу
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В Крыму заявили, что от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира
Аксёнов: судьба всего мира зависит от выполнения задач СВО
04 февраля 2024, 11:50

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

От выполнения задач СВО зависит судьба не только России, но и всего мира. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в честь годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.
Он отметил, что новый миропорядок всегда устанавливают победители, поэтому крайне важно успешно выполнить все поставленные задачи СВО.

Аксёнов добавил, что история показала, кого признаёт Запад. Несмотря на все заявления о мире, восхваляется только сила. Тогда основные принципы послевоенного мироустройства были выработаны по итогам встречи лидеров «большой тройки».

Однако сотрудничество не затянулось, и уже через полгода президент США Гарри Трумэн намекнул руководителю СССР Иосифу Сталину об испытаниях ядерного оружия. А в марте 1946 года Черчилль произнёс свою знаменитую Фултонскую речь, фактически ставшую началом холодной войны, рассказал Аксёнов.

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#история
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Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76
04 февраля 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/СК РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение намерены обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в крушении российского самолёта Ил-76 под Белгородом. Об этом пишет сербская газета Politika.
В статье отмечается, что Зеленский хочет избежать ответственности за крушение самолёта, прикрываясь просьбой об отставке Залужного. Глава государства и его окружение хотят возложить вину на Главкома ВСУ, а затем потребовать международного расследования произошедшей катастрофы.

Кроме того, стало известно, что украинские власти, вероятно, не подозревали, что на борту Ил-76 находятся пленные бойцы ВСУ. А Зеленский, отдав приказ сбить самолёт, хотел поднять моральный дух солдат украинской армии, но не добился желаемого.

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