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Великобритания продлила программу обучения солдат ВСУ

Минобороны Британии продлило программу обучения солдат ВСУ Interflex
06 сентября 2024, 23:32
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Министерство обороны Великобритании объявило о продлении программы подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Interflex до конца 2025 года, информирует РИА Новости.


«Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году», – сообщило ведомство, подчеркнув, что подготовка украинских бойцов продлится до конца 2025 года.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, вступивший в должность в июле, заявил, что, несмотря на текущие проблемы в стране, поддержка Киева является «приоритетом номер один» и что он хочет быть «мистером Украина».

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#украина
#великобритания
#всу
#обучение
Во Франции высказались о результата вторжения ВСУ в Курскую область
Le Monde: вторжение ВСУ в Курскую область не принесло Киеву желаемого результата
06 сентября 2024, 23:46

Фото: istock/SimonLukas

Нападение на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Так оценила действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) французская газета Le Monde.
«Наступление не дало Киеву желаемого результата: не возникло эффекта преодоления "красной линии", что могло бы позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской территории», – сообщается в статье.

Автор публикации отметил, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на подобные удары, опасаясь эскалации напряженности. В то же время Киев сталкивается с необходимостью продемонстрировать политический успех после вторжения в Курскую область, что затруднено из-за серьезной нехватки личного состава ВСУ и сложной обстановки в Донбассе.

По данным издания, попытки вынудить Москву перебросить войска с востока Украины под Курск не увенчались успехом. Российские войска продолжают продвигаться к городу Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), который является важной стратегической базой.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев уволит командующего ВСУ Александра Сырского за его провалы в Курской области.

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#александр сырский
#франция
#донбасс
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Такер Карлсон рассказал о действиях США против российских СМИ
Такер Карлсон: США глушат критику Байдена действиями против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:32

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Журналист Такер Карлсон предположил, почему администрация президента США Джо Байдена принимает меры против российских СМИ. Запись выступления Карлсона, который рассуждал на эту тему в ходе мероприятии в Калифорнии, опубликовали в социальной сети X.
Карлсон описал действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти подавляют критику в адрес администрации Байдена.

«По сути, Минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено», – высказался он.

Журналист добавил, что был шокирован поведением «гротескного министерства», который в рамках преследования двух иностранцев назвало имена троих консервативных подкастеров, указав на их связи с иностранными государствами.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#сша
#сми
#россия
#маргарита симоньян
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Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:27

Фото: iStock/dusanpetkovic

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не верит обвинениям американских властей в адрес российских СМИ. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети X.
«На самом деле я не покупаю то, что они пытаются продать», – заявил политик.

Он добавил, что подобные заявления звучали и во время предыдущих избирательных кампаний в США, но не были подтверждены.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#сша
#маргарита симоньян
#санкции
#такер карлсон
#россия
#выборы
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В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций
CNN: США опасаются диверсии России и повреждения ею подводных коммуникаций
06 сентября 2024, 23:21

Фото: iStock/rarrarorro

Американские чиновники якобы фиксируют возросшую активность России вблизи международных подводных коммуникаций и обеспокоены намеренным Москвы нанести повреждения, сообщили телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.
Автор публикации не приводит никаких доказательств того, что Россия предпринимает подобные действия.

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», – сообщается в статье.

Источник указывает на данные о российских судах, патрулирующих вблизи «критически важной морской инфраструктуры».

Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия предпринимает попытки саботажа в ряде стран НАТО и что частота таких попыток в последнее время возросла.

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#корабль
#россия
#сша
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В Госдуме призвали Зеленского последовать плану Путина в целях завершения конфликта на Украине
Слуцкий призвал Зеленского последовать мирным предложениям Путина
06 сентября 2024, 23:15

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта конфликт этой осенью. Он призвал политика подтвердить свои намерения иным и способом и последовать мирному плану российского лидера Владимира Путина.
На заседании контактной группы «Рамштайн» по военной помощи Киеву в Германии Зеленский призвал завершить конфликт с Россией к осени. Президент Украины считает, что прекращение военных действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

Слуцкий подчеркнул, что президент Украины напрасно обращается к западным политикам, которые хотят продолжать прокси-войну с Россией «до последнего украинца».

«Очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО», – отметил парламентарий.

Выступая 14 июня в Министерстве иностранных дел, президент России высказал собственное видение мирного завершения конфликта в Украине. Согласно ей, соседнее государство должно стать внеблоковым, нейтральным и свободным от ядерного оружия. Западные страны должны отменить санкции против России, это должно быть закреплено в международных документах.

Путин также заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов с последующим немедленным прекращением боевых действий. По словам российского лидера, это означает не временное замораживание конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.

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«300 млн евро российских активов»: Франция отчиталась о военной помощи Украине
300 млн евро из активов России выделит ЕС Парижу для помощи Украине
06 сентября 2024, 23:02

Фото: istock/SimonLukas

Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро с доходов от замороженных активов России. Деньги пойдут на вооружение для Украины. Об этом 6 сентября сообщило Министерство вооруженных сил Франции.
Дополнительно в 2024 году Париж выделил на военную поддержку Киева более одного миллиарда евро, сообщается на сайте французского министерства.
«Помимо поставок вооружения и военной техники, Франция поддерживает Киев посредством обучения украинских солдат, повышая их навыки в соответствии с потребностями», – пишет министерство.
Всего военное ведомство Франции научило воевать более 10 000 украинских солдат, говорится в отчете о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет Запада для ударов по России. Генсек альянса Йенс Столтенберг упоминал, что Франция и Великобритания, передали Украине оружие без ограничений на использование. При этом ряд официальных лиц ЕС и США все же накладывают вето, опасаясь ответных действий России.

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Олимпийский чемпион Борзаковский воспользовался ДЭГ на выборах в Жуковском
06 сентября 2024, 22:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, член совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Юрий Борзаковский проголосовал на выборах в Совет депутатах Жуковского. Свой выбор он сделал с помощью дистанционного голосования, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Голосовать онлайн очень удобно для тех, кому трудно найти время прийти на участок. Радует, что в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый смог принять участие в выборах любого уровня – от местных до президентских. Эти механизмы отлично реализованы и сумели себя хорошо зарекомендовать. Хочу призвать всех жуковчан принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию. В эти дни мы выбираем тех, кто ближайшие пять лет будет отстаивать интересы жителей и реализовывать наши наказы», – сказал Борзаковский.
Выборы в Совет депутатов Жуковского проходят 6, 7 и 8 сентября. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.

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Захарова заявила о массивном преследовании инакомыслящих в США
06 сентября 2024, 21:39

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в массовом преследовании за инакомыслие россиян и даже собственных граждан.
«Те самые правочеловеческие нормы, которые Запад навязывал всему миру, у них внутри не только не соблюдались, а были попраны и забыты. Но в последние годы ситуация усугубилась, речь идёт о массивном преследовании людей», — приводит NEWS.ru комментарий Захаровой.

Так, по её словам, против людей, думающих иначе, в Штатах разворачивают информационную травлю, объявляют внутренними террористами, применяют к ним давление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.

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#мария захарова
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#россия
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Азербайджан готов участвовать в разрешении конфликта на Украине, заявил Алиев
Алиев: Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Москвой и Киевом
06 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан, в случае необходимости, будет готов принять участие в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом в рамках Международного форума Черноббио заявил глава государства Ильхам Алиев.
Он напомним, что Азербайджан в течение 70 лет был частью Советского Союза вместе с Россией и Украиной, поэтому разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне продолжают осуществляться.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан может сыграть определённую роль в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, поэтому, если помощь Баку понадобится, она будет оказана.

В настоящее время Алиев по приглашению итальянского президента Серджо Матареллы находится с рабочим визитом в Италии.

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