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Министерство обороны Великобритании объявило о продлении программы подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Interflex до конца 2025 года, информирует РИА Новости.
«Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году», – сообщило ведомство, подчеркнув, что подготовка украинских бойцов продлится до конца 2025 года.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, вступивший в должность в июле, заявил, что, несмотря на текущие проблемы в стране, поддержка Киева является «приоритетом номер один» и что он хочет быть «мистером Украина».
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Александр Климов