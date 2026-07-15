Великобритания проведёт крупнейшие оборонные учения за десятилетия
В 2027 году Великобритания организует крупнейшие за несколько десятилетий учения по внутренней обороне. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Маневры призваны повысить готовность страны к потенциальному военному конфликту. В них задействуют членов правительства и сотни госслужащих. В рамках учений власти протестируют меры реагирования на ряд угроз: кибератаки, информационные диверсии, а также нападения на объекты критической инфраструктуры.
Учения, рассчитанные на несколько дней, дополнят запланированные мероприятия НАТО. Параллельно с подготовкой к маневрам британский кабинет министров актуализировал перечень национальных рисков, добавив шесть новых пунктов.
Кроме того, в конце 2026 года власти намерены запустить масштабную информационную кампанию. Её цель — научить граждан самостоятельно готовиться к разным чрезвычайным ситуациям: от хакерских атак до стихийных бедствий вроде наводнений и экстремально низких температур.
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