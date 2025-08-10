Великобритания тайно разработала план по Палестине
Власти Великобритании в течение полугода втайне разрабатывали инициативу по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что в предложении Лондона содержался призыв к формированию в секторе Газа технократического палестинского правительства, которое должно быть связано с реформированной Палестинской администрацией. Также проект предусматривал ввод международных сил безопасности для контроля ситуации на месте.
Тем временем 30 июля в Нью-Йорке прошла международная конференция по палестинскому урегулированию. Мероприятие проходило под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции и собрало представителей стран, заинтересованных в стабилизации региона.
Официальная позиция России остаётся неизменной: в Москве считают, что разрешение конфликта возможно исключительно в рамках решений Совета Безопасности ООН – с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.
