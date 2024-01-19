Посол Украины в США: Киев нуждается даже в самом примитивном оружии

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Киев испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов. Поэтому украинские войска нуждаются в любых видах вооружения, в том числе самых примитивных.
В публикации также указано, что Макарова рассказывала об «успехах Украины», в том числе в Красном море. Не совсем понятно, является ли это оговоркой посла или ошибку допустили авторы материала, так как речь, скорее всего, шла о Чёрном море.
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