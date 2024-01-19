Очередное натовское «чудо-оружие» не спасает ВСУ

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Большие надежды Киев и его спонсоры на Западе возлагали на кассетные боеприпасы, которые союзники поставляют Украине с июля 2023 года, хотя сами же признают их запрещёнными. Однако эти надежды не оправдались, в том числе из-за новой тактики российских военных.
Кассетные снаряды отличаются тем, что снабжены более мелкими суббоеприпасами, которые при подлёте к цели разлетаются на большой площади, а уже потом взрываются. Впервые возможные поставки Киеву этого «негуманного» оружия обсуждалось ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года, но тогда спонсоры Украины из НАТО отказались от этой идеи.
Большинство стран мира признают кассеты запрещённым оружием. Газета The Washington Post предупреждала: «Кассетный снаряд не видит разницы между российским снарядом и украинским ребёнком, в отличие от ракет и самолётов, которые направляются людьми». Их опасность ещё и в том, что кассетный боеприпас может не сдетонировать сразу и лежать в земле долгие годы, а потом разорваться, например, если его заденут или кто-нибудь наступит.
Российские войска научились эффективно противодействовать кассетным боеприпасам. Дело в том, что их применение оправдано против больших войсковых соединений, а части ВС РФ теперь атакуют небольшими группами. При обороне достаточно сделать укрытие из одного наката брёвен и слоя песка — оно надёжно защитит от кассет.
По словам российских бойцов, ВСУ сейчас намного реже применяют кассетные боеприпасы, чем летом. Украинцы предпочитают использовать недорогие FPV-дроны, а позиции обстреливают фугасными снарядами. А также ждут от союзников какое-нибудь новое «чудо-оружие», которое может помочь им противостоять армии России.
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Большинство стран мира признают кассеты запрещённым оружием. Газета The Washington Post предупреждала: «Кассетный снаряд не видит разницы между российским снарядом и украинским ребёнком, в отличие от ракет и самолётов, которые направляются людьми». Их опасность ещё и в том, что кассетный боеприпас может не сдетонировать сразу и лежать в земле долгие годы, а потом разорваться, например, если его заденут или кто-нибудь наступит.
По словам российских бойцов, ВСУ сейчас намного реже применяют кассетные боеприпасы, чем летом. Украинцы предпочитают использовать недорогие FPV-дроны, а позиции обстреливают фугасными снарядами. А также ждут от союзников какое-нибудь новое «чудо-оружие», которое может помочь им противостоять армии России.
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Александр Бойцов