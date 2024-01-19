Defence Express: ВС РФ применили на Украине десятиметровую ракету П-35

Украина не сможет вернуть себе все утраченные с 2022 года территории даже при полноценной помощи Запада, однако победа Киева еще возможна, для этого необходимо пережить 2024 год. Так считает профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс, его слова передает Bloomberg.