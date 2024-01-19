Defence Express: ВС РФ применили на Украине десятиметровую ракету П-35

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Вооружённые силы РФ в ходе атаки на Украину применили старую советскую противокорабельную ракету П-35. Её вес около 4-х тонн, а длина почти 10 метров.
Ракета П-35 была разработана в 60-е годы XX века легендарным светским конструктором Владимиром Челомеем. Изначально сферой её применения обозначалось поражение кораблей противника за радиолокационным горизонтом. Несмотря на почтенный возраст, некоторое количество П-35 всё ещё находятся на вооружении российской армии.
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Александр Бойцов