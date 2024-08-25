Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России

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Украина собирается нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь территории России ради демонстрации. Киев надеется таким образом вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. В публикации сказано, что высокопоставленные чиновники в Киеве полагают, что такая «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что уязвимыми для прямых ударов могут быть даже военные объекты в непосредственной близости от самой российской столицы.
Авторы материала указывают, что в украинском правительстве надеются посредством такой атаки повлиять на начало мирных переговоров с Россией. В статье подчёркивается, что на данном этапе Кремль отрицает любую возможность диалога, пока идут бои в Курской области. Журналисты также сообщают, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Киеве, что стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой в США.
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Александр Бойцов