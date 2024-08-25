Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России

Президент Польши Анджей Дуда пообещал позвонить Зеленскому, когда Российские военные начнут добровольно отступать с зоны СВО. Заявление по «отступающим российским солдатам» польский лидер сделал во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube.