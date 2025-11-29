Достижения.рф

Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.



Соответствующую публикацию хозяин Белого дома оставил в соцсетях.

«Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг неё полностью закрытым. Благодарю за внимание», — написал республиканец в Truth Social.
Сейчас США усиливают военное давление на Каракас, объясняя свои действия «борьбой с наркоторговлей».

Ранее Трамп помиловал осужденного за контрабанду наркотиков экс-президента Гондураса.
Никита Кротов

