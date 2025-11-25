Axios: Трамп намерен провести переговоры с Мадуро

25 ноября 2025, 04:23

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп готов к диалогу с Николасом Мадуро вопреки статусу венесуэльского лидера как главы террористической организации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.