Axios: Трамп намерен провести переговоры с Мадуро
Президент США Дональд Трамп готов к диалогу с Николасом Мадуро вопреки статусу венесуэльского лидера как главы террористической организации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, беседа двух президентов может предотвратить возможное военное вмешательство США в Венесуэлу, включая ракетные удары и наземную операцию.
Несмотря на то, что Вашингтон официально признал руководство южноамериканской страны причастным к деятельности террористической организации, администрация Трампа рассматривает дипломатический путь урегулирования ситуации как приоритетный вариант решения конфликта, говорится в статье.
Ранее президент США заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Предварительно, встреча двух лидеров пройдет в апреле следующего года.
