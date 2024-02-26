Венгерская оппозиция на митинге потребовала прямых выборов президента

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Оппозиционные партии Венгрии накануне, 25 февраля провели митинг в Будапеште около здания парламента страны. В нём участвовали несколько тысяч человек.
Политический скандал в Венгрии разгорелся в начале февраля, напоминает РИА Новости. Тогда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала преступника, причастного к делу о педофилии. После того, как всплыли подробности апрельских событий, глава государства подала в отставку.
На ближайшем заседании венгерского парламента планируется рассмотреть прошение об отставке Новак и выбрать нового президента. Правящая коалиция «Фидес» выдвинула своего кандидата председателя — Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для избрания президента кандидат должен набрать не менее, чем 2/3 голосов депутатов. С этим, скорее всего, не будет проблем, так как правящие партии владеют в парламенте 133 мандатами из 199.
Оппозиционеры, среди которых были представители партий Демократическая коалиция, Momentum, Párbeszéd, Венгерская социалистическая партия и других, требовали изменить действующую систему и назначить прямые президентские выборы. Кроме того, предлагалось ужесточить законодательство в сфере защиты интересов детей, тщательнее проработать условия назначения руководителей детских учреждений на фоне недавнего скандала с помилованием преступников.
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На ближайшем заседании венгерского парламента планируется рассмотреть прошение об отставке Новак и выбрать нового президента. Правящая коалиция «Фидес» выдвинула своего кандидата председателя — Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для избрания президента кандидат должен набрать не менее, чем 2/3 голосов депутатов. С этим, скорее всего, не будет проблем, так как правящие партии владеют в парламенте 133 мандатами из 199.
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Александр Бойцов