Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Народная артистка России Лариса Долина может лишиться всех своих зарубежных активов из-за санкций Евросоюза, введённых против неё 16 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В понедельник Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций. Помимо прочих в него вошли Лариса Долина и журналистка Тина Канделаки. Их обвиняют в вовлечении в политику России, якобы подрывающую фундаментальные ценности Евросоюза путём совершения «гибридных действий».
Отмечается, что общая сумма активов певицы за пределами России оценивается в 95 миллионов рублей. В том числе у Долиной имеется элитная недвижимость в Юрмале.
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