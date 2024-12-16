Венгрия наложила вето на выделение ЕС €6,5 млрд на оружие для Киева

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Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить €6,5 млрд на вооружение для Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который принял участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе. Его слова приводит телеканал М1.
«Сегодня я наложил вето на выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине», — сказал Сийярто.
Венгрия уже не впервые блокирует выделение средств из Европейского фонда мира на вооружение для ВСУ. Будапешт предупреждал, что будет придерживаться своей позиции, пока Украина не сможет гарантировать, что никакие венгерские компании не попадут в список «международных спонсоров войны».
Сийярто также отметил, что никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против.
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