Стало известно, будет ли рождественское перемирие на Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин разговаривал с Виктором Орбаном, Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский. Вот такая ситуация», — сказал Песков.
Команда избранного президента США Дональда Трампа также поддержала предложение Орбана. Однако, по словам Пескова, сейчас в Белом доме руководит еще действующий президент Джо Байден.
11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Зеленский отверг такую инициативу.
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Элина Позднякова