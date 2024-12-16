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Стало известно, будет ли рождественское перемирие на Украине

Песков: Россия поддержала идею о рождественском перемирии, в отличие от Киева
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин разговаривал с Виктором Орбаном, Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский. Вот такая ситуация», — сказал Песков.

Команда избранного президента США Дональда Трампа также поддержала предложение Орбана. Однако, по словам Пескова, сейчас в Белом доме руководит еще действующий президент Джо Байден.



11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Зеленский отверг такую инициативу.

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Белоусов: средства ПВО сбили более 27 тыс. беспилотников в 2024 году
16 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Aterrassi

Глава Минобороны Андрей Белоусов подвёл итоги работы российских систем ПВО в 2024 году. Статистику министр привёл в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.
Так в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Минобороны, назвал число населённых пунктов, освобождённых российскими войсками в рамках спецоперации в 2024 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В МИД РФ прокомментировали отказ Киева от рождественского перемирия
Замглавы МИД России Галузин: Киев не заинтересован в мире
16 декабря 2024, 14:02

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Отказ Владимира Зеленского от предложенного Венгрией рождественского перемирия и обмена пленными указывает на незаинтересованность Киева в мире. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие».
«Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне. Это режим войны. Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции», — сказал Галузин.

11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине установить перемирие и прекратить огонь, а также организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Владимир Зеленский отверг такую инициативу.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине,в отличие от Киева.

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ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой в зоне СВО, заявил Путин
16 декабря 2024, 13:54

Фото: iStock/vadimrysev

ВС РФ владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства оценил владение инициативой в зоне боевых действий как «прочное».

Во время обращения к оборонному ведомству Путин вновь подчеркнул необходимости достижения всех целей СВО.

Отдельно президент отметил, что владение инициативой строится не только на работе военных, но и на усилиях всех российских оборонных предприятий и поддержке армии со стороны граждан страны.

Также глава Минобороны Андрей Белоусов добавил, что скорость продвижения российских военных в зоне СВО выросла до 30 квадратных километров в день.

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#сво
#минобороны рф
#владимир путин
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Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»
16 декабря 2024, 13:53

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в скором времени. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что серьёзное внимание уделяется совершенствованию боевого состава ВС РФ, а также наращиванию их возможностей. В связи с этим, в настоящее время стоит задача по налаживанию серийного производства и развёртывания ударных российских систем, включая гиперзвуковых.

Путин отметил, что новейшим мощным оружием России является ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В скором времени будет обеспечен серийный выпуск этих комплексов для защиты безопасности России и союзников страны.

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#владимир путин
#россия
#ракета
#производство
#вооружение
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Военэксперт Баранец перечислил победы и сложности ВС РФ на СВО в 2024 году
Баранец рассказал о сложностях ВС РФ на Харьковском и Кубинском направлениях
16 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37818 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19810 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29260 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны РФ.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции для российской армии складывается по-разному.

«Есть явно выраженные успехи, и даже с большими перспективами к Новому году. Например, если украинская армия уступит российской Покровск, то лишится стратегического опорного пункта, который откроет нам дорогу на Славянск, Краматорск, а то и дальше», — сообщил военный обозреватель.

По его словам, Донецкое направление за последнее время можно считать одним из наиболее успешных.

«Не проходит такого дня, когда бы мы не узнавали от официальных информаторов про освобожденные новые населенные пункты», — добавил Баранец.

Он подчеркнул, что сложности в текущий момент возникают на Харьковском и Кубинском направлениях.

«ВСУ подтянули очень большие резервы и не дают нам динамично наступать вперед. Здесь они зубами уперлись, поэтому нам пока нельзя чем-то значительным похвалиться», — поделился военный обозреватель.

По его мнению, 2024 год стал для российской армии по сравнению с 2023 наиболее удачным.

«Мы за полгода в 2024 освободили столько квадратных километров, оккупированных противниками, сколько за весь 23-й год. Это один из наших крупных военных итогов 24-го года», — заявил собеседник.

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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 540 человек за сутки в Курской области
16 декабря 2024, 13:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 бойцов за сутки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, Вооружённые силы России (ВС РФ) уничтожили танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял не менее 55 человек, были уничтожены два автомобиля, американская 155-мм гаубица М777 и два 152-мм орудия Д-20. Также российские военные ликвидировали четыре склада боеприпасов.

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#минобороны рф
#военные
#сво
#всу
#вс рф
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ВС РФ освободили более 180 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году
Путин: ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году
16 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Глава государства поблагодарил российских военных, которые стойко и самоотверженно сражаются в зоне боевых действий, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и иных силовых структур, чётко выполняющих все поставленные задачи и не жалеющих себя ради победы и ради Отечества.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в ходе заседания Путин заслушает доклад министра обороны Андрея Белоусова.

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#сво
#вс рф
#владимир путин
#россия
#минобороны рф
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Бойцы группировки «Восток» ликвидировали в зоне спецоперации танк Leopard ВСУ
16 декабря 2024, 13:36

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Бойцы группировки «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили в зоне специальной военной операции танк Leopard украинской армии, сообщило в Министерство обороны.
Оборонное ведомство обратило внимание, что бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) велись группировкой недалеко от населенных пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что кроме танка Leopard российские военнослужащие смогли уничтожить боевую машину пехоты, две бронемашины и гаубицу M777 производства Соединённых Штатов Америки.

Еще за сутки армия Украины потеряла до 185 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины вынуждены отступать в районе Красноармейска под натиском российских сил. Украинский конфликт вступил в завершающую стадию. Сейчас бои идут в восточных окрестностях Красноармейска. Темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года, отмечалось в статье польского издания Rzeczpospolita.

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#конфликт
#армия
#днр
#всу
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Песков высказался о якобы гибели северокорейских бойцов в Курской области
Песков переадресовал в МО вопрос о якобы гибели бойцов из КНДР под Курском
16 декабря 2024, 13:17

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы гибели северокорейских военных в Курской области. Представитель Кремля переадресовал вопрос по этой теме в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Песков отказался комментировать сведения о появлении бойцов из Северной Кореи в российском приграничном регионе и случаи их гибели в ходе боевых действий.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что данный вопрос следует задавать представителям Минобороны РФ.

Также в беседе с журналистами Песков анонсировал выступление главы государства на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря.

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#дмитрий песков
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#россия
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#военные
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