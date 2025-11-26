Венгрия нарастит поставки нефти в Сербию в 2,5 раза — MOL расширяет экспорт

26 ноября 2025, 16:56

Будапешт поможет Белграду с энергобезопасностью, увеличив поставки нефти

Фото: Istock / butenkow

Венгерская нефтегазовая компания MOL готова увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию в 2,5 раза. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики и горного дела Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович, передаёт РИА Новости.