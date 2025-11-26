Венгрия нарастит поставки нефти в Сербию в 2,5 раза — MOL расширяет экспорт
Венгерская нефтегазовая компания MOL готова увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию в 2,5 раза. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики и горного дела Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович, передаёт РИА Новости.
По словам Сийярто, в ноябре MOL уже удвоила объёмы поставок, а в декабре они вырастут до 2,5-кратного уровня.
Министр подчеркнул, что Белград может рассчитывать на поддержку Будапешта, особенно в условиях угрозы энергетической безопасности.
Венгрия, как заявил он, «использует все доступные средства», чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти в Сербию и дальше — несмотря на возникающие сложности.
