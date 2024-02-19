Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

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Будапешт не намерен блокировать 13-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз. На этапе его обсуждения удалось убрать все пункты, которые противоречат интересам Венгрии.
В то же время, по мнению Сийярто, участвовавшего во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, Евросоюз принимает неправильное решение. Ранее глава венгерского МИД назвал очередной пакет санкций против России бессмысленным и заявил, что странам ЕС вместо введения новых ограничений следовало бы искать пути мирного урегулирования на Украине.
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