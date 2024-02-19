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Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

19 февраля 2024, 20:12
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Будапешт не намерен блокировать 13-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз. На этапе его обсуждения удалось убрать все пункты, которые противоречат интересам Венгрии.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. На встрече с журналистами, которую транслировал телеканал М1, руководитель МИД Венгрии указал, что в процессе подготовки нового санкционного пакета удалось убрать все элементы, затрагивающие экономические интересы страны, поэтому накладывать вето не имело бы смысла.

В то же время, по мнению Сийярто, участвовавшего во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, Евросоюз принимает неправильное решение. Ранее глава венгерского МИД назвал очередной пакет санкций против России бессмысленным и заявил, что странам ЕС вместо введения новых ограничений следовало бы искать пути мирного урегулирования на Украине.

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Путин поручил Кабмину сосредоточиться на увеличении реальных доходов россиян
19 февраля 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в нынешнем году сосредоточиться на увеличении реальных доходов граждан страны. Кабинет министров вместе с Центробанком и региональными властями должны уделить этому вопросу особое внимание.
При реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уже в этом году проблема повышения уровня реальных доходов россиян должна быть на одном из первых мест, цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

По словам президента, особое внимание следует уделить динамике увеличения доходов граждан, у которых изначально этот уровень невысок, а также дальнейшее снижение уровня бедности в стране. Также Владимир Путин поручил правительству заняться обеспечением народосбережения, защитой материнства и детства, поддержкой семей, имеющих детей, а также укреплением семейных ценностей, напомнив, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.

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Президент Бразилии отозвал посла в Израиле после сравнения Газы с Холокостом
19 февраля 2024, 20:42

Фото: IStock/blinow61

Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва отозвал посла в Израиле для консультаций после того, как МИД Израиля объявил его персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.
Напомним, недавно Лула да Силва назвал действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом и заявил, что подобное происходило, «когда Гитлер решил уничтожить евреев». После этого бразильского лидера объявили персоной нон грата.
«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — написали в газете.
По данным издания, эта мера является ответным действием на отзыв израильского посла. Таким образом Тель-Авив решил сделать выговор Бразилии за сравнение Газы с Холокостом.

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#посол
#бразилия
#израиль
#сектор газа
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Британия передала Украине почти все свои артиллерийские установки AS-90
19 февраля 2024, 20:05

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Великобритания поставила на Украину практически все имеющиеся у неё самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
По его словам, Киев получил установки, которые находились на вооружении британской группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности. Также на Украину отправились боеприпасы, добавил он.
«Мы также были щедрыми в вопросе боеприпасов, но оставили у себя запасы, которые необходимы нашим силам повышенной боеготовности», — процитировало Хиппи агентство.
Британский замминистра обороны подчеркнул, что власти ускорили производство снарядов калибра 155 мм и стали закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру.

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#боеприпасы
#великобритания
#украина
#оружие
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Отец погибшего механика Курьянова не верит в смерть перебежчика Кузьминова
19 февраля 2024, 19:51

Фото: istockphoto/camptoloma

Отец бортмеханика Никиты Курьянова, погибшего после того, как Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 на Украину, не верит в смерть перебежчика. Он хочет дождаться официального подтверждения от федеральных СМИ.
По словам Курьянова-старшего, подобная информация уже появлялась прошлой осенью, но все сообщения оказались фейками. Официальных же сообщений о смерти предателя пресса пока не приводит, передаёт RT. Один из испанских порталов рассказывает о расследовании убийства некоего «33-летнего украинца», в то время как Кузьминову в прошлом году исполнилось только 28 лет.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#сотрудники
#информация
#украина
#вертолёт
#лётчик
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«Войти в историю и выйти из НАТО»: Трамп хотел уничтожить альянс ещё в 2018 году
Трамп будет добиваться ликвидации НАТО, если победит на выборах
19 февраля 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший американский лидер Дональд Трамп хотел уничтожить Североатлантический альянс ещё в 2018 году, об этом сообщил его бывший советник Джон Болтон в интервью для The Washington Post.
«Должны ли мы сейчас войти в историю и выйти из НАТО?», — спросил Болтона Трамп в ходе саммита альянса, который состоялся в Брюсселе в июле 2018 года.

По словам советника, тогда он предложил президенту «не пересекать черту».

Болтон также заявил, что Дональд Трамп никогда не терял желания ликвидировать Североатлантический альянс. По его мнению, если Трамп будет избран президентом на выборах в 2024 году, то приступит к уничтожению организации с новыми силами.

Болтон также развеял миф о том, что угрозами уничтожения альянса Трамп просто запугивает союзников, призывая их увеличить расходы на оборону. По его мнению, бывший лидер США абсолютно серьёзен в своих намерениях.

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#дональд трамп
#сша
#нато
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Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального*
Байден заявил о возможности введения новых санкций против России
19 февраля 2024, 19:24

Фото: IStock/Vladimir18

Президент США Джо Байден заявил о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Как сообщает агентство, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального*.
«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций», — сказал американский лидер журналистам.
Байден также выразил надежду, что смерть Навального* может повлиять на решение Палаты представителей Конгресса в отношении дополнительной помощи Украине в положительную сторону.

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#санкции
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#байден
#россия
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Медведев передал военкомату Чечни 10 автомобилей «Нива»
19 февраля 2024, 19:22

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Чечню посетил военный комиссариат республики и передал в подарок военкомам 10 отечественных внедорожников «Нива».
Видеозапись, на которой зампред Совбеза передаёт подарок, опубликовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В ходе визита в регион Медведев посетил также посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Там он пообщался с добровольцами и чеченскими командирами. Российский политик подчеркнул, что в горной республике во все времена было много героев, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России провёл в Грозном встречу с руководителями регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.

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#университет
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#подарок
#рамзан кадыров
#медведев
#рф
#чечня
#военком
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Для членов подмосковных избиркомов составят памятку по цифровой безопасности
19 февраля 2024, 19:17

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Председатели территориальных избирательных комиссий Подмосковья собралась на стратегическую онлайн-сессию на тему «Цифровая гигиена: знать, применять, получать результат». Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Цель проведения такой сессии – выработка конкретных действий и способов защиты информации и, что крайне важно, внедрение выработанной методики среди участковых комиссий. В роли модератора выступила эксперт в области коммуникаций, лидерства, управления изменениями, руководитель КГ «Технологии влияния» Мария Клочко.
Результаты работы сессии будут изложены в специальной памятке, которую смогут использовать все члены избирательных комиссий Московской области как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни.

Члены подмосковных избиркомов активно готовятся к выборам президента России, которые для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В преддверии выборов в Московской области проводится информирование жителей. К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Поквартирный обход избирателей они начали в минувшую субботу. Адресное информирование продлится до 7 марта.

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#голосование
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
#безопасность
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Глава «Патриотов» Филиппо заявил об опасности создания армии ЕС
19 февраля 2024, 19:14

Фото: istockphoto.com/butenkow

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что при создании армии Евросоюза пострадают европейские народы.
Он пояснил, что такая наднациональная армия будет тем и опасна, что она не будет привязана ни к одному из народов, она не будет иметь демократической и национальной законности.

«Если мы дадим Европейскому союзу армию, если Урсула фон дер Ляйен, например, станет главой армии, то я думаю, что первыми жертвами этой армии станут сами европейские народы, которые хотели бы покинуть ЕС», — пояснил в беседе с NEWS.ru Филиппо.

Идея создания армии ЕС вызвана, по словам политика, нагнетанием антироссийских настроений в регионе, а также заявлениями Дональда Трампа против НАТО.

Ранее Флориан Филиппо заявлял, что желающие продолжать военные действия на Украине и без конца отправляющие Киеву оружие и деньги могут сами отправиться повоевать.

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#военные
#армия
#ес
#нато
#франция
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