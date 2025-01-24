Венгрия объявила о готовности продлить санкции против России ради газа

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Европейские санкции в отношении России будут продлены, если Украина договорится с «Газпромом» о возобновлении транзита газа в страны Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.
Политик подчеркнул, что республика готова подписаться под продлением ограничительных мер и тем самых оказать помощь Украине, однако требует от Киева взаимности. Её Орбан видит в том, что украинские власти должны позволить государствах Центральной Европы покупать газ в России.
Также Орбан отметил, что Украина может «всякими полулегальными и легальными военными средствами» попытаться повлиять на последний оставшийся маршрут поставок газа в Европу, то есть на трубопровод «Турецкий поток».
Кроме того, последним условием венгерский премьер назвал предоставление гарантий того, что Украина не остановит прокачку российской нефти в Венгрию.
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Также Орбан отметил, что Украина может «всякими полулегальными и легальными военными средствами» попытаться повлиять на последний оставшийся маршрут поставок газа в Европу, то есть на трубопровод «Турецкий поток».
Кроме того, последним условием венгерский премьер назвал предоставление гарантий того, что Украина не остановит прокачку российской нефти в Венгрию.
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Анастасия Чинкова