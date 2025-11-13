Венгрия отказалась финансировать коррупционный киевский режим
Сийярто призвал остановить финансирование Украины из-за коррупции
Денежный поток из ЕС в Киев должен быть остановлен из-за бушующей коррупции на Украине. С таким заявлением в соцсетях выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Дипломат напомнил, что европейский народ годами финансировал преступную машину киевского режима. При этом Брюссель так и не получил точного отчета по расходованию этих средств.
Сийярто указал на недавно опубликованные свидетельства коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского. По словам политика, ЕС намерен и дальше отправлять деньги Украине, несмотря расследование НАБУ.
«Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!» — резюмировал Сийярто.10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело масштабную операцию по выявлению незаконных схем обогащения в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой. Фигурантами расследования стали экс-министр энергетики Герман Галущенко и бизнесмен Тимур Миндич.