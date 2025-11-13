13 ноября 2025, 08:04

Сийярто призвал остановить финансирование Украины из-за коррупции

Фото: istockphoto / masinto

Денежный поток из ЕС в Киев должен быть остановлен из-за бушующей коррупции на Украине. С таким заявлением в соцсетях выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.





Дипломат напомнил, что европейский народ годами финансировал преступную машину киевского режима. При этом Брюссель так и не получил точного отчета по расходованию этих средств.



Сийярто указал на недавно опубликованные свидетельства коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского. По словам политика, ЕС намерен и дальше отправлять деньги Украине, несмотря расследование НАБУ.



«Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!» — резюмировал Сийярто.