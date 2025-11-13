Сикорский спрогнозировал длительность украинского кризиса и вспомнил о колониальном прошлом Польши

13 ноября 2025, 01:03

Сикорский: боевые действия на Украине могут продолжаться еще три года

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Конфликт на Украине может затянуться еще на три года, а обычно такие колониальные противостояния затягиваются на десятилетие. Об этом в британском подкасте The Rest Is Politics заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.





Дипломат считает, что у Москвы не хватит сил продолжать боевые действия так долго. По его словам, сегодня ЕС необходимо прилагать больше усилий для организации мирных переговоров, а США должны продолжать снабжать Киев разведывательными данными.



Сикорский также назвал конфликт на Украине колониальным и заявил, что Польша никогда не утратит свою независимость.



«Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией», — сказал Сикорский.