ВСУ потеряли два танка Т-72 в районе Двуречанского в Харьковской области
Штурмовики 3 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ не смогли успешно провести контратаку в районе Двуречанского в Харьковской области, в результате чего потеряли два танка Т-72, пишет РИА Новости.
В российских силовых структурах добавили, что вражеская боевая группа уничтожена.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого стало известно, что в 2025 году Россия передала Украине более 9 тысяч тел солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: