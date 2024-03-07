Венгрия поддержала «разумное» решение Шольца не отправлять Киеву ракеты

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Канцлер Германии Олаф Шольц поступил рационально, отказавшись поставлять Киеву ракеты «Taurus», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя разговор канцлера с офицером бундесвера Германии, передает РИА Новости.
«Гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине», – высказался Сийярто.
Ранее Германия, несмотря на призывы со стороны Великобритании, отказалась поставлять ракеты «Taurus» для ВСУ.
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Александр Климов