Курский суд озвучил приговоры по делу о хищениях при строительстве фортификаций
Ленинский районный суд Курска вынес приговоры фигурантам дела о растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Указывается, что бывшего руководителя региональной АО «Корпорация развития» Владимира Лукина приговорили к девяти годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 12 месяцев. Также его лишили государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Экс-заместителю гендиректора общества Игорю Грабину назначили восемь лет колонии и штраф в размере заработка за три года. Бывший замглавы корпорации Дмитрий Спиридонов получил семь лет и штраф 600 тыс. рублей. Директора подрядной организации, строившей укрепления, — «КТК Сервис» — Андрея Воловикова осудили на восемь лет и шесть месяцев со штрафом 800 тыс. рублей.
Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных в общей сложности 152,8 млн рублей в пользу АО «Корпорация развития Курской области». Защита заявила о намерении обжаловать приговор.
По информации Генпрокуратуры, в 2022-2023 годах регион получил из федерального бюджета 19,4 млрд рублей на возведение защитных сооружений. Деньгами распоряжалось областное управление капитального строительства, а генподрядчиком выступила местная «Корпорация развития», которую возглавлял Лукин.
Следствие считает, что фигуранты использовали режим повышенной готовности, действовавший в регионе, и через связанных с ними лиц и аффилированные компании заключили 23 контракта на строительство укреплений. Отдельно отмечается, что депутат областной думы Максим Васильев привлек к схеме ООО «КТК Сервис» и ООО «Сиэми», связанные с бизнесменом Виталием Синьговским. По двум договорам компании получили около 385,3 млн рублей, а часть средств, по версии обвинения, легализовали через покупку дорогостоящей недвижимости.
В расследовании хищений при строительстве фортификаций также фигурируют бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.
