Курский суд озвучил приговоры по делу о хищениях при строительстве фортификаций

20 февраля 2026, 21:54

Фигуранты получили сроки по делу о хищениях при строительстве фортификаций

Фото: istockphoto/AMilkin

Ленинский районный суд Курска вынес приговоры фигурантам дела о растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.