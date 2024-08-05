Венгрию хотят исключить из Шенгена из-за виз для россиян

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Депутаты Европарламента выступили с требованием к Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания властей ужесточить визовый режим для граждан России. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что в случае, если власти Венгрии не изменят свою политику в отношении россиян, Еврокомиссия и все представители стран Евросоюза должны поставить под сомнение присутствие этой страны в Шенгенской зоне. В том числе могут быть введены новые меры контроля на всех границах государства.
По данным издания, письмо депутатов собрало порядка 70 подписей. В их числе также подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Имена всех подписавшихся не приводятся.
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Анастасия Чинкова