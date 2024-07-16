Орбан призвал к возобновлению дипотношений с Россией

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией. Соответствующее послание политик направил главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает Bild.
В письме Орбан сообщил о своих разговорах с лидерами Украины, РФ, КНР, Турции и кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом. В документе содержится перечень из 10 пунктов по урегулированию украинского конфликта, среди которых присутствует восстановление дипломатических отношений с Москвой.
В послании венгерский политик приводит свою оценку, согласно которой «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет».
Ранее сообщалось, что Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В послании венгерский политик приводит свою оценку, согласно которой «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет».
Ранее сообщалось, что Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак