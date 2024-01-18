Венгрию собираются лишить права голоса в Евросоюзе

Сегодня, 18 января, в Европарламенте (ЕП) будет рассмотрена резолюция Совета ЕС, согласно которой должен быть запущен процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее финский депутат ЕП Петри Сарвамаа написал петицию, в которой заявляется, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в ЕС.