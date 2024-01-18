Фото: сайт Кремля
Сегодня, 18 января, в Европарламенте (ЕП) будет рассмотрена резолюция Совета ЕС, согласно которой должен быть запущен процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее финский депутат ЕП Петри Сарвамаа написал петицию, в которой заявляется, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в ЕС.
Горячий финский парламентарий в своём обращении обвинил венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что он искусственно тормозит машину принятия решений европейского сообщества, сообщают «Известия».
Петицию подписали 120 депутатов Европарламента из 705. Понятно, что евро-депутатам претит строптивость Орбана в вопросе выделения Украине 50 миллиардов евро. Венгрия последовательно блокирует эту помощь Незалежной.
В венгерском парламенте собираются добиваться того, чтобы страна прекратила делать ежегодные взносы в евробюджет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заранее заявил, что не поддержит решение ЕС о лишении Венгрии права голоса. А сами европейские парламентарии уже планируют изменение способа принятия решений — с полного консенсуса до простого большинства. Таким образом, европейские демократы собираются отказаться от своих же собственных принципов.
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«Сейчас или никогда!», — патетически восклицает Сарвамаа, попутно указывая, что ЕС никому не позволит заниматься шантажом.
В венгерском парламенте собираются добиваться того, чтобы страна прекратила делать ежегодные взносы в евробюджет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заранее заявил, что не поддержит решение ЕС о лишении Венгрии права голоса. А сами европейские парламентарии уже планируют изменение способа принятия решений — с полного консенсуса до простого большинства. Таким образом, европейские демократы собираются отказаться от своих же собственных принципов.
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Александр Бойцов