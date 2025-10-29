Политолог Перенджиев объяснил нежелание Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну неинтересна беспредметная встреча с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, для успешного проведения саммита требуется тщательная подготовка и четкое определение целей переговоров, чего в настоящее время не наблюдается. Перенджиев подчеркнул, что администрация Вашингтона не предпринимает конкретных действий для улучшения отношений с Пхеньяном.
Политолог добавил, что Трамп, известный своими публичными заявлениями о достижении договоренностей, ограничивается лишь общими пожеланиями о встрече.
Ранее стало известно, что американскому лидеру не удалось организовать встречу с Ким Чен Ыном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: