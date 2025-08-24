Вэнс предположил, когда может закончиться СВО

24 августа 2025, 18:11

Вэнс: конфликт на Украине может закончиться через полгода

Фото: istockphoto/Vacclav

Вице‑президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC заявил, что конфликт на Украине не закончится мгновенно, но Вашингтон рассчитывает на мир в течение трёх‑шести месяцев.





Ранее Вэнс отметил, что Россия пошла на значительные уступки по вопросам мирного урегулирования: впервые за три с половиной года Москва, по его словам, готова проявить гибкость по ряду ключевых требований и стремится к достижению соглашения.





«Не думаю, что это (завершение конфликта — прим. ред.) произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед», — сказал вице-президент.