Достижения.рф

Вэнс предположил, когда может закончиться СВО

Вэнс: конфликт на Украине может закончиться через полгода
Фото: istockphoto/Vacclav

Вице‑президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC заявил, что конфликт на Украине не закончится мгновенно, но Вашингтон рассчитывает на мир в течение трёх‑шести месяцев.



Ранее Вэнс отметил, что Россия пошла на значительные уступки по вопросам мирного урегулирования: впервые за три с половиной года Москва, по его словам, готова проявить гибкость по ряду ключевых требований и стремится к достижению соглашения.

«Не думаю, что это (завершение конфликта — прим. ред.) произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед», — сказал вице-президент.

Вэнс добавил, что США ведут переговоры и с российской, и с украинской сторонами, пытаясь «найти почву для прекращения убийств».
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0