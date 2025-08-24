Вэнс высказался о российских уступках при урегулировании конфликта на Украине
Вице‑президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News заявил, что Россия пошла на существенные уступки по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, впервые за три с половиной года Москва готова проявить гибкость по ряду ключевых требований и говорит о необходимости достижения соглашения. Вэнс добавил, что Вашингтон пытается вести переговоры как с российской, так и с украинской сторонами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предупреждал, что поставка США дальнобойных ракет ERAM украинским ВСУ может сорвать договорённости, достигнутые на саммите на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и привести к «серьёзной эскалации боевых действий».
Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров ответил, при каком условии Украина продолжит существование.
