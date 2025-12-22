Вэнс: спор о территориях тормозят урегулирование конфликта на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос уступки территорий серьёзно тормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в беседе с порталом UnHerd.
Вэнс отметил, что именно территориальные уступки становятся главным препятствием на пути к переговорам. Он подчеркнул, что из-за этого обсуждения застряли и продвижение к соглашению существенно замедлилось.
По его словам, Россия стремится установить контроль над Донецкой областью, а Украина рассматривает это как серьёзную угрозу безопасности.
