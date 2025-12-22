Вэнс: спор о территориях тормозят урегулирование конфликта на Украине

22 декабря 2025, 13:25

Фото: iStock/sb2010

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос уступки территорий серьёзно тормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в беседе с порталом UnHerd.