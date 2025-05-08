Украина «негласно» присоединилась к объявленному Путиным перемирию

Фото: iStock/alzay
Украина «негласно» присоединилась к объявленному на День Победы перемирию. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.
Парламентарий подчеркнул, что власти Украины молчат и не комментируют введение ограничительных мер, однако подобное указание получили ВСУ.
В результате отмечается, что Киев «негласно» присоединился к перемирию, которое объявил президент России Владимир Путин 28 апреля. Оно будет действовать на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а именно, до полуночи с 10 на 11 мая.
Напомним также, что 3 мая Владимир Зеленский отверг предложение Путина и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на парад в Москву.
Читайте также:
Над Украиной тихо после приказа Путина о перемирии
Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ
В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничениям в работе связи в Москве
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В результате отмечается, что Киев «негласно» присоединился к перемирию, которое объявил президент России Владимир Путин 28 апреля. Оно будет действовать на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а именно, до полуночи с 10 на 11 мая.
Напомним также, что 3 мая Владимир Зеленский отверг предложение Путина и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на парад в Москву.
Читайте также:
Над Украиной тихо после приказа Путина о перемирии
Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ
В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничениям в работе связи в Москве
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова