Российских туристов начали переселять из отелей в Египте из-за визита Трампа
РИА Новости: россиян переселяют из отелей в Египте из-за саммита Трампа по Газе
Российских туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе начали переселять из отелей в связи с подготовкой к переговорам по сектору Газа с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова отдыхающих.
Официальных подтверждений этой информации нет. Известно, что в городе уже усилили меры безопасности: на улицах появилось больше полицейских и военных, перекрыты некоторые дороги. Также наблюдение ведется с вертолетов и самолетов.
Ранее сообщалось, что на фоне предстоящего саммита в Египте произошла авария, в которой погибли три дипломата из Катара.
Читайте также: