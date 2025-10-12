Российских туристов начали переселять из отелей в Египте из-за визита Трампа

12 октября 2025, 13:56

РИА Новости: россиян переселяют из отелей в Египте из-за саммита Трампа по Газе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Российских туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе начали переселять из отелей в связи с подготовкой к переговорам по сектору Газа с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова отдыхающих.