Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с шутками об изнасилованиях и расизмом

16 октября 2025, 11:51

Вэнс осудил чат молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

Фото: iStock/scyther5

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко осудил недавний скандал вокруг группового чата молодых республиканцев, в котором обнаружились расистские выражения, шутки про изнасилования и легкомысленные комментарии, в том числе о газовых камерах. Об этом сообщает Associated Press.





В ответ на публикацию скриншотов Вэнс продемонстрировал сообщения 2022 года, в которых кандидат от Демократической партии на пост генрокурора штата Вирджиния Джей Джонс предлагал известному республиканцу «получить две пули в голову».





«Это гораздо хуже, чем все, что можно сказать в групповом чате колледжа, а парень, который это сказал, может стать генеральным прокурором штата Вирджиния», – посетовал Вэнс.