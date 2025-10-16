ФСБ узнала о подготовке Украиной и Британией диверсии против «Турецкого потока»

16 октября 2025, 10:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Директор ФСБ и председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ Александр Бортников заявил о наличии у российских спецслужб информации о подготовке диверсий против газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.