ФСБ узнала о подготовке Украиной и Британией диверсии против «Турецкого потока»
Директор ФСБ и председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ Александр Бортников заявил о наличии у российских спецслужб информации о подготовке диверсий против газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ФСБ, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 якобы спланировали удары беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акции которого, по его словам, принадлежат российским, американским и казахстанским компаниям. Бортников также заявил, что «именно под патронажем Британии на территории России совершаются теракты и диверсии».
В своём выступлении он обвинил Лондон в информационном раздувании «истерии» об «угрозе с Востока» в Европе и связал действия западных спецслужб с попытками перераспределить капиталы из ЕС. По его словам, руководство MI6 якобы призывает «убивать всех неугодных» в России, а также привлекает мигрантов, маргиналов и радикалов для проведённой агитации. Бортников предупредил о вербовочных призывах британских спецслужб в адрес россиян и заявил о нежелании западных элит позволить «новую архитектуру мира» сформироваться без их участия.
Глава ФСБ также обвинил Великобританию в срыве мирного разрешения конфликта на Украине, назвал Лондон куратором операции «Паутина» и заявил, что англичане обеспечивали её пропагандистское сопровождение. По его словам, Британия якобы дала Киеву «карт‑бланш на построение буквально фашистской диктатуры».
Кроме того, Бортников коснулся вопросов возможностей США в области криптографии и расширения НАТО на пространство СНГ, а также обвинил зарубежные частные военные компании в причастности к финансированию афганского филиала запрещённой в России группировки ИГИЛ*.
*запрещённая в России террористическая организация